Mindestens 46 Denkmäler und Straßennamen problematisch

Mindestens 46 Denkmäler und Straßennahmen in München sind nach Angaben des Kulturreferenten Anton Biebel problematisch.

"Es gibt eine sogenannte "Shortlist" mit 46 Namen mit einem akuten Handlungsbedarf", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). In seinem Referat sei nun das Institut für Stadtgeschichte und Erinnerungsarbeit angesiedelt. "Damit haben wir jetzt das Thema Straßenumbenennungen und das Thema belastete Denkmäler bei uns." Immer wieder stehen vor allem Straßennamen in der Kritik - nicht nur in München, auch in anderen Städten. In vielen Fällen geht es um das Verhalten der Namensgeber in der Zeit des Nationalsozialismus.

(dpa)