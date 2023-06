Ministerpräsident Söder geht auf Distanz zu Vize Aiwanger

CSU-Chef Markus Söder bekräftigt zwar sein Bekenntnis zur Koalition mit den Freien Wählern, betont aber nach Aiwangers umstrittener Rede die Unterschiede zum Regierungspartner.

Mehr als eine Woche lang hatte CSU-Chef Markus Söder geschwiegen und es anderen CSU-Politikern überlassen, zu der umstrittenen Rede von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bei der Anti-Heizungsgesetz-Demo in Erding Stellung zu nehmen. Nach der Sitzung des CSU-Vorstands am Montag brach Söder sein Schweigen. Zwar bekräftigte der Ministerpräsident sein Bekenntnis zu einer Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern, ging aber spürbar auf Distanz zur Redeweise seines Wirtschaftsministers bei der Demo.

Aiwanger hatte, wie berichtet, massive Kritik auf sich gezogen, weil er bei der Demo gesagt hatte: "Es ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie zurückholen muss und denen in Berlin sagen muss: Ihr habt wohl den Arsch offen da oben." Dafür war er von Teilen des Publikums, unter das sich auch Anhänger der AfD gemischt hatten, lautstark gefeiert worden. Söder dagegen hatte für seine Rede auch Buhrufe und Pfiffe geerntet und sich den radikalen Demonstranten entgegengestellt mit den Worten: "Wer so agiert, ist kein Demokrat."

CSU-Chef Söder bekräftigt, dass sich seine Partei weiterhin von der AfD "klar abgrenzen" werde

Der CSU-Vorstand, so sagte Söder am Montag, habe seinen Auftritt in Erding "maximal begrüßt". "Ich bin weder ein Gaudibursch noch ein Marktschreier", sagte der CSU-Chef und bekräftigte, dass sich seine Partei weiterhin von der AfD "klar abgrenzen" werde. Für die Christsozialen gelte: "Man darf nicht wegen jeder schnellen Stimme den Anstand verlieren." Es gehe um "Mut statt Wut". Klar sei auch, dass es keine Anbiederung an Sympathisanten oder Wählerinnen und Wähler der AfD geben werde: "Wer kopiert, der verliert. Das Original ist in seiner Wucht dann immer stärker."

Konkret über Aiwanger sagte Söder am Montag nichts, aber er betonte die Unterschiede zur CSU und warb offensiv für seine Partei: "Wenn die Freien Wähler den Platz der Mitte verändern wollen, wenn sie sich in eine neue Richtung aufmachen, dann ist es ihre Entscheidung. Wir bleiben bei unserem Kurs als liberale, als konservative Kraft der bürgerlichen Mitte und laden alle ein, uns dabei zu unterstützen, die Mitte zu stärken und laden ganz besonders die ein, die sich dann woanders vielleicht nicht mehr wohlfühlen oder nicht mehr so aufgehoben fühlen."

Söder lehnt einen Wahlkampf in Bayern gegen die Freien Wähler ab

Einen Wahlkampf gegen die Freien Wähler wird die CSU nach Aussage Söders allerdings nicht führen, selbst wenn es vor Ort Wettbewerb gebe. "Wir versuchen nicht, anderen etwas wegzunehmen." Die CSU sei eine eigenständige Partei. "Wir bleiben die Kraft der bürgerlichen Mitte", sagte Söder, konnte sich einen Seitenhieb auf die Freien Wähler dann aber doch nicht verkneifen: "Unser Koalitionspartner ist engagiert bei den Themen, aber letztlich ohne politische Wirkung." Im Kern entscheide die CSU, "in welche Richtung die bayerische Politik läuft."

Der Frage, wie die Aussprache mit Aiwanger vergangene Woche im Kabinett gelaufen sei und ob es am Ende eine Übereinkunft gegeben habe, wich Söder aus. "Zu dem Thema ist letzte Woche alles gesagt worden, auch von den Freien Wählern", betonte der CSU-Chef.

Mit der Vorstandssitzung stimmte sich die CSU auch auf den Landtagswahlkampf ein. Das Regierungsprogramm sei in der Sitzung mit einigen redaktionellen Änderungen einstimmig beschlossen worden. Nun komme es für die Partei darauf an, in den nächsten vier Monaten maximalen Einsatz zu bringen. Kritik am Regierungsprogramm, das sich auf die Fortsetzung der bisherigen Politik konzentriert, ohne große neue Projekte zu formulieren, wies Söder zurück. Es könne für eine Regierungspartei nicht um Ankündigungen gehen, sondern um bodenständige und praktische Politik für Bayern.