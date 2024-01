Ministerpräsident Söder würde gerne Bart tragen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würde gerne einen Bart tragen.

"Ein Bart, der würde mir eigentlich gefallen", sagte der CSU-Politiker dem Radiosender Antenne Bayern am Sonntag. "Aber niemandem gefällt der Bart." Und jeder sage ihm, er könne auf keinen Fall Bart tragen. Wenn er sich rasiere, dann immer nass, sagte Söder. Rasierapparate möge er nicht. Mit seinem Alter von 57 Jahren sei er zufrieden. "Das sind jetzt noch 13 Jahre bis 70, das schockt mich ehrlich gesagt ein wenig", sagte er. Er wolle zwar nicht jünger sein, aber auch nicht älter werden. "Im Grunde genommen wäre es jetzt so ganz okay."

(dpa)