Mögliche Bestechung: Münchner Verwaltung soll gegen Geld Aufenthaltsbescheide ausgestellt haben

Im Zusammenhang einer Razzia im Münchner Kreisverwaltungsreferat hat die Polizei mehrere Personen verhaftet. Wie der Münchner Merkur berichtet, wird ihnen vorgeworfen, gegen Bezahlung gefälschte Dokumente vonseiten der Ausländerbehörde ausgestellt zu haben. Einer der Verhafteten sei eine nicht beim KVR beschäftigte Person, die mit der Vermittlung von Kontakten zwischen Behörde und Antragsstellern betraut gewesen sei. „Ihm wird insbesondere Bestechung und Urkundenfälschung zur Last gelegt“, zitiert der Merkur einen Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Informationen der Bild zufolge seien insgesamt sieben Personen verhaftet worden, fünf davon befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Andere Berichte nennen fünf verhaftete Personen. Dem KVR seien selbst Unregelmäßigkeiten bei regulären internen Kontrollen aufgefallen. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, haben sich Vertreter der Behörde daher selbst an die Polizei gewandt. Die Ermittlungen beruhten auf internen Untersuchungen des KVR, in die die Staatsanwaltschaft zu einem frühen Zeitpunkt eingeschaltet wurde, teilte das KVR mit.

Vorwürfe gegen Ausländerbehörde in München: So reagiert das KVR

„Das KVR verfolgt wie die ganze Landeshauptstadt München eine Zero-Tolerance-Politik in Bezug auf Korruption und bringt jeden Verdacht zur Anzeige“, sagte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne), die die Behörde seit Juli 2022 leitet. „Wir haben sofort nach dem Aufkommen erster Verdachtsmomente interne Ermittlungen aufgenommen und diese in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden vorangetrieben.“

Eine KVR-Sprecherin hatte zuvor mitgeteilt, die Ermittler hätten fünf Behörden-Mitarbeiter zur Befragung mitgenommen. Die übrige Belegschaft sei intern über die Vorkommnisse informiert worden. Eine Sprecherin von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilte mit, der Rathauschef äußere sich wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht zu dem Fall.

Die Ausländerbehörde ist nur eine Abteilung von zahlreichen im Münchner Kreisverwaltungsreferat. Wer in München wohnt, hat bei vielen Behördengängen mit dem KVR zu tun – unter anderem gehören das Standesamt, die Zulassungsbehörde und das Bürgerbüro zu den Abteilungen im KVR. (mit dpa)