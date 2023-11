Mutige Nonne beendet Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof

Da hatte jemand einen Schutzengel: Als zwei Männer sich prügeln, geht die Ordensfrau dazwischen und verhindert Schlimmeres.

Gott sei Dank! Eine furchtlose Nonne war in der Nacht auf Dienstag genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zwei stark alkoholisierte Männer prügelten sich in einem Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs, wie die Bundespolizei in ihrem Polizeibericht mitteilte. Zuvor waren die beiden Männer, 40 und 32 Jahre alt, in Streit geraten und hatten sich angeschrien. Daraufhin stieß der Ältere seinen Kontrahenten gegen den Oberkörper und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend trat er mit dem Fuß brutal gegen den Kopf des Mannes. All das geschah gegen ein Uhr nachts.

Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wäre nicht zufällig die 51-jährige Nonne vorbeigekommen. Laut Polizeibericht griff sie "beherzt ein und hielt den Schläger durch Wegdrücken davon ab, weiter auf den am Boden Liegenden einzutreten". Wenig später bekam das Opfer einen zweiten Schutzengel. Die mutige Ordensschwester erhielt Unterstützung von einem Tunesier, der den Schläger festhielt, bis die Polizei am Tatort war.

Welchem Orden die Nonne vom Hauptbahnhof angehört, ist nicht bekannt

Der 40-Jährige wurde festgenommen, die Einsatzkräfte brachten ihn zur Wache der Bundespolizei. Freiwillig habe er einen Alkoholtest durchführen lassen. Das Ergebnis: 2,5 Promille. Der Mann sei "in der Vergangenheit bereits mit Gewaltdelikten in Erscheinung" getreten, erläuterte eine Polizeisprecherin. Er muss sich jetzt vor dem Haftrichter verantworten. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sein 32-jähriges Opfer trug eine stark blutende Verletzung im Gesicht davon. Ärztlich behandelt werden wollte der Mann allerdings nicht. Auch er hatte viel Alkohol im Blut und sei deshalb in Schutzgewahrsam genommen worden, hieß es am Dienstag von der Polizei. Beide Männer haben demnach keinen festen Wohnsitz. Welchem Orden die Nonne angehört, ist nicht bekannt. Wie sehr sie aber das Gebot der Nächstenliebe verinnerlicht hat, konnte sie Dienstagnacht beweisen.

