Mutter verursacht mit Tempo 179 Unfall mit Kindern im Auto

Die Kinder waren mit im Auto: Mit 179 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer hat eine Frau in einem Münchner Tunnel einen Unfall verursacht.

Die 38-Jährige sei im Tunnel von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen etwa 160 Meter weit an der Leitplanke entlang geschrammt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sowie ihre drei und acht Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Die 38 Jahre alte Mutter erwarten nun ein Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Der Unfall ereignete sich bereits am 7. Mai.

