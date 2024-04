Neuer Ameisenbär in Südamerikaanlage im Tierpark Hellabrunn

Ein neuer Ameisenbär komplettiert die Südamerikaanlage im Tierpark Hellabrunn in München.

Das Ameisenbärmännchen Inca kommt aus dem Zoo Zürich und soll bis 2028 in München leben, teilte der Tierpark Hellabrunn mit. Danach soll das Tier in ein neues Gehege in Zürich zurückkehren.

In der Südamerikaanlage können die Besucherinnen und Besucher nun wieder fünf Tierarten beobachten. Außerdem neu in dem Gehege sind zwei Wasserschweinweibchen. Zusammen mit dem Hellabrunner Männchen ist Nachwuchs nicht ausgeschlossen.

(dpa)