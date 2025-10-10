Unfall auf A9 mit mehreren Fahrzeugen – kilometerlanger Stau in Richtung Nürnberg

Auf der A9 zwischen München und Nürnberg ist es am Freitagmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Der Verkehr staut sich in Richtung Nürnberg.

Unfall auf A9 zwischen München und Nürnberg

Wie das Portal Bayerninfo.de – ein Service des Bayerischen Verkehrsministeriums – meldet, ist der Stau momentan (Stand 12.30 Uhr) auf neun Kilometer angewachsen. Der geschätzte Zeitverlust beträgt eine Dreiviertelstunde.

Ein Standstreifen sei blockiert. Die Polizei ist zur Unfallaufnahme vor Ort.

Auch auf der weiter südlich gelegenen A96 am Ammersee sind am Freitag mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert