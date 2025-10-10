Icon Menü
München – Nürnberg: Unfall auf A9 mit mehreren Fahrzeugen – kilometerlanger Stau in Richtung Nürnberg

München – Nürnberg

Unfall auf A9 mit mehreren Fahrzeugen – kilometerlanger Stau in Richtung Nürnberg

Zwischen München und Nürnberg ist es auf der A9 zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Der Verkehr staut sich auf der Autobahn.
Von Redaktion
    Autofahrer müssen sich auf der A9 in Richtung Nürnberg gedulden.
    Autofahrer müssen sich auf der A9 in Richtung Nürnberg gedulden. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Auf der A9 zwischen München und Nürnberg ist es am Freitagmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Der Verkehr staut sich in Richtung Nürnberg.

    Unfall auf A9 zwischen München und Nürnberg

    Wie das Portal Bayerninfo.de – ein Service des Bayerischen Verkehrsministeriums – meldet, ist der Stau momentan (Stand 12.30 Uhr) auf neun Kilometer angewachsen. Der geschätzte Zeitverlust beträgt eine Dreiviertelstunde.

    Ein Standstreifen sei blockiert. Die Polizei ist zur Unfallaufnahme vor Ort.

    Auch auf der weiter südlich gelegenen A96 am Ammersee sind am Freitag mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert

