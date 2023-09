München

vor 31 Min.

Bahnverkehr in München soll heute wieder weitestgehend normal laufen

Am Münchner Hauptbahnhof kommt es am Donnerstagmittag zu Verspätungen.

Wegen eines Oberleitungsschadens standen am Münchner Hauptbahnhof alle Züge still. Nur rollt der Verkehr auch bei Regional- und Fernzügen langsam wieder an.

Von Svenja Moller