Olympiapark München: Konzerte und Festivals 2023 im Überblick

Im Jahr 2023 stehen im Olympiapark München allerhand musikalische Highlights auf dem Programm. Wir erklären, worauf sich Fans in diesem Jahr freuen können.

Bei den Megakonzerten an der Münchner Messe in Riem von Andreas Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams im vergangenen Jahr mit Rekordzuschauerzahlen von 130.000 Menschen geraten andere musikalische Highlights in München zuweilen in den Hintergrund. Das ändert jedoch nichts daran, dass auch der Olympiapark mitsamt Olympiastadion und Olympiahalle eine schöne Kulisse für Konzerte und Festivals bietet.

2023 ist erst angebrochen und hat auch für München einige musikalische Highlights zu bieten. Eines davon: Im September wird zum zweiten Mal das Superbloom Festival stattfinden. Wir erläutern, worauf sich Musikinteressierte und jene von Live-Events in diesem Jahr freuen dürfen.

Konzerte und Festivals im Olympiastadion 2023

Noch in diesem Jahr steht mit The Weeknd noch ein Konzert im Münchner Olympiastadion an. Im Juni gab sich die deutsche, in Berlin gegründete Kultband Rammstein, gleich viermal im weiten Rund die Ehre – und gab innerhalb von fünf Tagen vier Open-Air-Konzerte. Auch Depeche Mode und Pink spielten in München Konzerte:

Konzerte in der Olympiahalle München 2023

Auch in der Münchner Olympiahalle geben sich internationale Superstars jeglicher Musikgenres die Klinke in die Hand. So geben sich 2023 beispielsweise Iron Maiden und 50 Cent in der bayerischen Landeshauptstadt die Ehre. Aber auch deutsche Musiker geben Konzerte in der Olympiahalle – darunter AnnenMayKantereit und Shirin David.

31.07./01.08.2023: Iron Maiden

10./11.08.2023: AnnenMayKantereit

09.09.203: Cro

17.09.2023: Shindy

24.09.2023: Two Steps From Hell

26.09. - 01.10.2023: Helene Fischer (fünf Konzerte)

(fünf Konzerte) 21.10.2023: One Vision of Queen feat. Marc Martel

22.10.2023: Louis Tomlinson

24.10.2023: 50 Cent

28.10.2023: HAUSER

02.11.2023: Marco Mengoni

17.11.2023: SHRX Presents Neon Music Festival

18.11.2023: Shirin David

13.12.2023: Sarah Connor

15./16./17.12.2023: Night of the Proms 2023

Die Konzerte, die in der kleinen Olympiahalle von München stattfinden, sind hier nicht mit aufgelistet.

Lesen Sie dazu auch