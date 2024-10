Polizeieinsatz wegen außer Kontrolle geratener Party

Eine ausgelassene Party in München ist mit einem größeren Polizeieinsatz beendet worden. Zeugen hatten am Samstagabend den Notruf gewählt, weil in einem Einfamilienhaus und auf dem umliegenden Grundstück weit mehr Personen als erwartet zum Feiern gekommen waren.

Über 200 Menschen, darunter viele Jugendliche, hatten sich über einen Messengerdienst im Stadtteil Allach-Untermenzing eingefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Gastgeber seien mit der Situation überfordert gewesen -zudem sei es zu einzelnen aggressiven Auseinandersetzungen gekommen.

Die Münchner Polizei rückte mit mehr als zehn Streifenwagen an und forderte die Partygäste über Lautsprecherdurchsagen auf, die Feier zu verlassen. Die Beamten begleiteten einige Gruppen, um eine Eskalation zu verhindern. Ob es zu Straftaten kam, werde derzeit noch geprüft.