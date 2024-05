Rückruf von Kokosstreifen wegen Schwefeldioxidwerten

Wegen Gesundheitsgefahren in seinem Kokos-Produkt "Mut Dua Day" hat der Ngoc Ha VU Asia Markt eine Rückrufaktion gestartet.

Die kandierten Kokosstreifen der Marke "LINH CHI" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.04.2025 enthielten erhöhte Schwefeldioxidwerte, teilte der Markt am Donnerstag mit. Der Artikel sei ausschließlich in München in dem Markt verkauft worden.

Bei empfindlichen Personen könnten in wenigen Minuten nach dem Essen schwere Gesundheitsschäden in Form von schweren Bronchospasmen auftreten. Dies seien Verkrampfungen der Atemwegsmuskulatur.

(dpa)