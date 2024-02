Scholz und Selenskyj sprechen auf Sicherheitskonferenz

Tag zwei des wichtigsten Treffens für die Sicherheitspolitik wartet mit einem Highlight auf: Nachdem er 2023 nur zugeschaltet werden konnte, will der ukrainische Präsident nun in München sein.

Mit Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj startet am Samstag (9.00 Uhr) die Münchner Sicherheitskonferenz. Einen Tag nachdem beide in Berlin ein neues Abkommen zur Unterstützung unterzeichnet hatten, dürfte der Blick in beiden Reden nach vorn gerichtet sein. Im vergangenen Jahr konnte Selenskyj wegen des Krieges mit Russland nur per Video zugeschaltet werden.

Aus Israel werden zudem Präsident Izchak Herzog und Außenminister Israel Katz in München erwartet. Außerdem sind hochrangige Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde sowie der arabischen Länder Saudi-Arabien, Katar, Ägypten und Jordanien dabei. Die Konferenz endet am Sonntagnachmittag - an allen Tagen sind rund um den Konferenzort im Hotel Bayerischer Hof in der Münchner Innenstadt Proteste und Demonstrationen zu den unterschiedlichsten Themen angekündigt.

Am Freitag war die 60. Münchner Sicherheitskonferenz von UN-Generalsekretär António Guterres eröffnet worden. Insgesamt werden rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet - darunter auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Überschattet wurde der Auftakt der Konferenz am Freitag von Berichten über den Tod von Kremlkritiker Alexej Nawalny in einem russischen Gefängnis. Seine Frau Julia hatte daraufhin kurzfristig in ihrer Rede den russischen Präsidenten Wladimir Putin massiv attackiert und zugleich aber auch betont, dass sie selbst nicht bestätigen könne, ob die von der russischen Justiz verbreitete Todesnachricht überhaupt stimme.

Am Samstagabend (17.30 Uhr) dürfte es dann abseits der Hauptbühne nochmals um den möglichen Tod Nawalnys gehen. Dann sprechen beim Programmpunkt Zukunft Russlands die russische Kulturwissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Irina Shcherbakova sowie die nach Deutschland emigrierte russische Journalistin Zhanna Nemtsova.

