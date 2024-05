München

Seniorin bricht durch Balkon stürzt acht Meter in die Tiefe

Eine 80-Jährige brach am Samstag in München durch zwei Balkone und wurde dabei tödlich verletzt.

In München ist eine 80-Jährige am Samstag durch einen Balkon gebrochen und acht Meter in die Tiefe auf den asphaltierten Boden gestürzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Von Svenja Moller