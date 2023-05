Stadtrat berät über Wirte-Zulassung für Oktoberfest 2023

Der Münchner Stadtrat berät am Dienstag über die Zulassung der Wirte beim Oktoberfest 2023. Die Frage die sich dabei stellt, ist: Wie geht es mit dem "Bräurosl"-Wirt weiter?

Der Wirtschaftsausschuss des Münchner Stadtrats beschäftigt sich am Dienstag mit dem kommenden Oktoberfest. In einem nicht öffentlichen Teil wird laut dem Bayerischen Rundfunk über die Zulassung der Wirte diskutiert und damit auch über die Frage, wie es für Peter Reichert als Wirt der "Bräurosl" nach mehreren Verfehlungen weitergeht.

Bleibt Peter Reichert "Bräurosl"-Wirt auf dem Oktoberfest 2023?

Bei den Vorwürfen gegen Reichert geht es um Hygienemängel in einem Lokal in München und im Wiesn-Zelt "Bräurosl", in dem er im vergangenen Jahr erstmals Wirt war. In zwei Fällen soll er dem Strafbefehl zufolge vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht haben, die für den Verzehr durch Menschen ungeeignet sind. Reichert wies die Vorwürfe zurück. Zudem machte er im vergangenen Jahr Schlagzeilen mit einer Auseinandersetzung mit einem Security-Mitarbeiter. Das Verfahren wurde dann gegen eine Geldauflage eingestellt.

Trotzdem hat der Kreisverwaltungsreferat Reichert die Zuverlässigkeit bestätigt, die er als Gastronom generell und für die Zulassung als Wiesn-Wirt braucht. Wenn sich die Paulaner-Brauerei jetzt auch mit ihm für ihr "Bräurosl"-Zelt bewirbt – was sie laut Reichert tut – dürfte der Wirt die ersehnte zweite Chancebe kommen.

Zusätzlich zur Zuverlässigkeit spielt bei der Zulassung der Wirte auch die Zukunftsprognose eine Rolle. Wenn Missstände unmittelbar angestellt werden und sich der betroffene Wirt kooperativ zeigt, sei das "entsprechend positiv zu würdigen", erklärte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Reichert hatte kürzlich ein überarbeitetes Hygienekonzept vorgelegt und sich für mögliche Verfehlungen entschuldigt.

Zulassungsentscheide für Wiesn-Wirte: Wohl keine großen Überraschungen

Bezüglich der Zulassungsentscheide für die übrigen Wirte des Oktoberfests 2023 blieb es im Vorfeld ruhig. Größere Überraschungen werden nicht erwartet.

