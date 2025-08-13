Streit an Isar eskaliert - Mann wird unter Wasser gedrückt

Zwei Männer sind in München am Fluss in eine Rangelei geraten, bei der ein 34-Jähriger mit dem Kopf unter Wasser gedrückt wurde. Wie die Polizei mitteilte, wurden Unbeteiligte auf den Streit an der Isar aufmerksam. Als sie sich auf die beiden Streitenden zu bewegten, soll der Angreifer von dem 34-Jährigen abgelassen haben und zu Fuß geflüchtet sein.

Der 34-Jährige erlitt den Angaben zufolge durch das Untertauchen Atemnot und Schwindel und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall am Dienstagmittag dauern an. Ob die Beamten von einer Körperverletzung oder von Tötungsabsicht ausgehen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Männer hätten sich nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gekannt.