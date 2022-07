München

Streit um S-Bahn-Stammstrecke eskaliert im Bayerischen Landtag

Plus Der Streit um die zweite Stammstrecke führt zu wütenden Wortgefechten im Landtag. Vor allem die Abwesenheit des Ministerpräsidenten löst Empörung aus.

Von Uli Bachmeier

Der Streit um Kostenexplosionen, Bauzeitverzögerungen und mögliche Versäumnisse der Staatsregierung bei der zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München ist am Donnerstag im Landtag eskaliert. Als SPD-Fraktionschef Florian von Brunn gleich zum Auftakt beantragte, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) per Landtagsbeschluss ins Plenum zu zitieren, gab es wütende Wortgefechte zwischen CSU und Opposition. Landtagsvizepräsident Thomas Gehring (Grüne) unterbrach nach einer Intervention von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer die Sitzung und rief den Ältestenrat zusammen. Danach setzte sich der Streit mit unveränderter Härte fort. Die CSU konnte das Herbeizitieren des Regierungschefs zwar verhindern, musste aber massive Kritik einstecken und zur Kenntnis nehmen, dass sogar die Freien Wähler, ihr Koalitionspartner, in dem Streit vorsichtig auf Distanz zu ihr gingen.

