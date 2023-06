Tatverdächtige nach Tötung eines 76-Jährigen in U-Haft

Fast fünf Monate nach der Tötung eines Seniors in München ist eine 51-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

Der Frau wird vorgeworfen, den 76-Jährigen am 9. Januar in seiner Wohnung mit "einem einseitig geschliffenen Werkzeug" - beispielsweise einem Messer - getötet zu haben, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Ein Bekannter habe sich demnach im Januar Sorgen um den 76-Jährigen gemacht, da er ihn seit Tagen nicht gesehen hatte. Er alarmierte die Polizei. Beamte fanden daraufhin den vermutlich seit mehreren Tagen toten Senior in seiner Wohnung.

Anschließende Ermittlungen hatten die Beamten zu der türkischen Frau geführt, die zugab, den Mann über ihren Vater gekannt zu haben. Da sie eine freiwillige Speichelprobe zur DNA-Analyse verweigert hatte, wurde ihr nach einem richterlichen Beschluss Blut entnommen. Ein anschließender Vergleich mit einem weiblichen DNA-Muster vom Tatort überführte die 51-Jährige als Verursacherin von tatrelevanten Spuren, wie es weiter hieß.

Nach ihrer Festnahme kam die tatverdächtige Frau auf Antrag eines Ermittlungsrichters am 3. Juni in Untersuchungshaft. Das Motiv für die Tötung war Polizeiangaben nach bislang noch unklar.

