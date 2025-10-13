Nach Zusammenstoß mit Streifenwagen: Taxi kracht in Glasfassade von Münchner Hotel

Im Münchner Bahnhofsviertel kam es in den Morgenstunden des Sonntags, 12. Oktober, zu einem Unfall, in dessen Folge ein Taxi in die Glasfassade eines Hotels krachte.

Unfall in München: Taxi-Fahrer rammt Streifenwagen beim verbotenen Abbiegen

Gegen 5 Uhr in der Früh war ein 27-jähriger Polizeibeamter mit seinem 28-jährigen Kollegen in einem Streifenwagen stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Paul-Heyse- und der Schwanthalerstraße krachte es dann: Die beiden Polizeibeamten wollten das Taxi überholen. Der 46-jährige Taxifahrer bog zum selben Zeitpunkt links ab – obwohl das an der Stelle verboten ist, wie die Polizei berichtete.

Die Fahrzeuge kollidierten und wurden nach links geschleudert. Der Streifenwagen prallte dabei gegen eine Ampel, die daraufhin für den gesamten Kreuzungsbereich ausfiel.

Polizisten aus München nach Crash zur Behandlung im Krankenhaus

Die beiden Polizisten wurden dabei leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Taxi hingegen krachte in die Glasfassade des Relexa-Hotels und beschädigte eine weitere Ampelanlage. Der 46-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Beide Pkw wurden durch den Unfall schwer beschädigt und seien nicht mehr fahrbereit, so die Polizei. Die Fassade des Hotels wurde eingedrückt und beschädigt. Die Ermittlungen laufen weiter.