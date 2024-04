Tennis-Profi Struff vor Doppelschicht am Halbfinaltag

Bei den BMW Open in München steht das Final-Wochenende an. Ein Deutscher muss da aber zunächst sein begonnenes Match beenden und steht vor einer Doppelschicht.

Nach dem Aus von Olympiasieger Alexander Zverev will Davis-Cup-Teamkollege Jan-Lennard Struff beim Tennisturnier in München um den Sieg spielen. Der Warsteiner steht dabei am Samstag vor einer möglichen Doppelschicht: Weil Struffs Viertelfinale am Freitagabend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Stand von 7:5, 3:1 aus Sicht des Deutschen abgebrochen wurde, muss er am Vormittag zunächst diese Partie zu Ende spielen.

Bringt der 33-jährige Struff die Führung erfolgreich ins Ziel, dann kann er später gegen Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark um den Finaleinzug spielen. Im anderen Halbfinale stehen sich der an Nummer drei gesetzte Amerikaner Taylor Fritz und Zverev-Bezwinger Cristian Garin aus Chile gegenüber. Fritz hatte auch im vorigen Jahr das Halbfinale am Aumeisterweg erreicht, Garin das Turnier im Jahr 2019 sogar gewonnen.

(dpa)