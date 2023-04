Tennisprofi Bachinger beendet Karriere: "Eine schöne Reise"

Der Münchner Tennisprofi Matthias Bachinger hat seine Karriere beendet.

Im letzten Match seiner rund 16-jährigen Laufbahn verlor der Oberbayer beim ATP-Turnier in München seine Erstrundenpartie im Doppel. Der 36 Jahre alte Lokalmatador musste sich am Montag an der Seite des Österreichers Dominic Thiem dem Duo Robin Haase und Philipp Oswald 4:6, 2:6 geschlagen geben. "Viele Träume wurden wahr. Es war super emotional für mich", sagte Bachinger nach dem Match. Seine Karriere sei "eine schöne Reise" gewesen.

Bachingers größter Erfolg war die Final-Teilnahme beim Turnier im französischen Metz vor fünf Jahren. In der Weltrangliste erreichte er mit Rang 85 im August 2011 seine höchste Platzierung. Bei den Grand Slams kam der Bayer nie über die zweite Runde hinaus.

(dpa)