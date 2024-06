Theaterstück "Andi Brehme": Troja und der Fußballweltmeister

Andi Brehme hat sich in die Herzen der Fußballfans gekickt - mit einem besonderen Tor. Nun wird ein Theaterstück über den Helden der Weltmeisterschaft 1990 uraufgeführt.

Ein Elfmeter ins Tor - und Deutschland ist Weltmeister. 1990 versetzte der Fußballer Andreas "Andi" Brehme mit seinem Schuss in der 85. Spielminute des Finales die Fans in einen Freudentaumel. Argentinien 1:0 besiegt! Ein Theaterstück in München erinnert nun an den Helden von damals, dessen überraschender Tod am 20. Februar mit nur 63 Jahren große Trauer ausgelöst hatte.

Am Montag (20.00 Uhr) ist Uraufführung von "Andi Brehme" in München mit Veronica Ferres und Rufus Beck, als Teil der kulturellen Veranstaltungsreihe "Stadion der Träume" zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.

Die von Nuran David Calis inszenierte szenische Lesung erzählt von dem 14-jährigen Apo, der 1990 den Sieg der Deutschen begeistert feiert - auf einer Insel vor der Küste des antiken Troja, heute in der Türkei. In der Nacht nach dem Finale hat er eine Vision. Die schöne Helena erscheint ihm, eine Frau zwischen zwei Männern, dem trojanischen Prinzen Paris und Menelaos, dem König von Sparta. Apo und Helena freunden sich an und haben ein wichtiges Gesprächsthema: die Tugenden des Profifußballers Andi Brehme.

Das "Stadion der Träume" in München bietet noch bis zum Finale der Europameisterschaft am 14. Juli ein buntes Kulturprogramm mit Musik, Lesungen, Theateraufführungen, Kabarett, Konzerten oder Gesprächsrunden. Man wolle den Sport und seine gesellschaftliche Relevanz in unterschiedlichsten Facetten zeigen, heißt es in der Ankündigung.

München ist eine der Gastgeberstädte für die Europameisterschaft, unter anderem für das Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni. Danach folgen fünf weitere Begegnungen, unter anderem auch ein Halbfinal-Spiel am 9. Juli.

