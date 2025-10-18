Durch mutmaßliches illegales Autorennen: Unfall mit vier Fahrzeugen – zwei Menschen verletzt

Am Freitagabend, 17. Oktober, hat ein Mann während eines mutmaßlichen illegalen Autorennens auf dem Mittleren Ring in München einen Unfall ausgelöst. Das berichtete das Polizeipräsidium München. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Mutmaßliches illegales Autorennen: Zwei Männer verursachen Unfall

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 23.30 Uhr auf der Schenkendorfstraße (Mittlerer Ring) in Richtung Olympiapark. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren mit ihren Audis zu einem illegalen Autorennen verabredet. Laut Polizei sei ein weiteres Fahrzeug an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen. Dieses verließ den Ort wohl kurz nach dem Unfall. Der Fahrer ist aktuell noch unbekannt.

Auf Höhe der Autobahn wechselte der 19-Jährige die Spur, um seinen mutmaßlichen Kontrahenten zu überholen. Dabei stieß er mit dem Heck eines Toyota zusammen, den eine 57-jährige Frau fuhr. Der Toyota wurde über den Grünstreifen in den Gegenverkehr geschleudert. Hier stieß das Fahrzeug frontal mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammen. Der Wagen der Frau wurde dadurch wieder auf den Grünstreifen zurückgeschleudert, wo er schließlich zum Stehen kam.

Nach Unfall in München: Frau schwer verletzt

Die 57-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau mit technischen Geräten aus ihrem Wagen. Der Rettungsdienst brachte sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 39-jährige Autofahrer wurde hingegen lediglich leicht verletzt und suchte sich eigenständig ärztliche Hilfe.

Wie die Polizei mitteilte, liegt der Gesamtschaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Nach dem Unfall sei es zu geringen Einschränkungen des Verkehrs auf dem Mittleren Ring gekommen. Aktuell ermittelt die Münchner Verkehrspolizei. Diese bittet Zeugen, sich mit Hinweisen telefonisch unter 089/6216-3322 an das Unfallkommando zu wenden.