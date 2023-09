Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts: Belohnung

Nach dem Angriff auf zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vor zwei Wochen in München hat die Polizei eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und es wurde die Ermittlungsgruppe "Renata" gegründet. Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen, werde eine Belohnung in Höhe von 7500 Euro ausgelobt, hieß es.

Am 1. September hatten mehrere Menschen zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vor einem Wohnhaus in München attackiert und verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend. Beide Verletzte kamen in ein Krankenhaus, der 21-Jährige wurde dort operiert. Wegen der Schwere seiner Verletzungen bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei mit.

(dpa)