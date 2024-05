Verstümmelte Katze tot gefunden - Polizei ermittelt

Unbekannte Täter haben in München eine Katze verstümmelt und getötet.

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, sei das Tier bereits am Pfingstsonntag gefunden worden. Die Beamten ermitteln laut dem Sprecher wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.

Die Tierschutzorganisation Peta teilte am Montag mit, wegen des Vorfalls Anzeige erstattet zu haben. Eine Untersuchung in einer Klinik habe ergeben, dass das Tier offenbar bei lebendigem Leibe gehäutet worden sei. Der Polizeisprecher konnte das am Montag zunächst nicht bestätigen. Peta lobte für Hinweise zum Vorfall eine Belohnung von 1000 Euro aus.

(dpa)