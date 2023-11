Versuchte Tötung in Spielhalle: 23-Jähriger in U-Haft

Nach einem heftigen Streit vor und in einer Münchener Spielhalle sitzt ein 23-Jähriger wegen versuchter Tötung in U-Haft.

Dem Mann wird vorgeworfen, einem 27-Jährigen eine lebensgefährliche Stichverletzung mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Opfer befindet sich noch im Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand konnte eine Sprecherin der Polizei keine Informationen geben.

Laut Polizei war der 27-Jährige am vergangenen Sonntag gegen 1.45 Uhr zunächst vor der Spielhalle mit dem 23-Jährigen und seinem 32 Jahre alten Begleiter in Streit geraten. Das spätere Opfer flüchtete mit Hilfe eines Mitarbeiters in die Spielhalle. Die beiden anderen Männer folgten ihm. Hier soll der Verdächtige zugestochen haben. Der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sei bereits am Mittwoch vollzogen worden, hieß es in der Mitteilung.

(dpa)