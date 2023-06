Warnschüsse: Mutmaßlicher Sexualstraftäter will fliehen

Nach der Flucht eines mutmaßlichen Sexualstraftäters hat die Polizei in München zwei Warnschüsse abgegeben, um ihn aufzuhalten.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 24-Jährige in der Nacht auf Mittwoch festgenommen worden, weil der dringende Verdacht bestand, dass er mehrere minderjährige Opfer sexuell missbraucht haben soll.

Als der Verdächtige von einer Polizeiinspektion zum Präsidium verlegt werden sollte, flüchtete er in Richtung Theresienwiese. Um ihn an der Flucht zu hindern, gaben die Polizisten zwei Warnschüsse in die Luft ab. Die Beamten hätten den Verdächtigen anschließend in einem Gebüsch gefunden und in die Haftanstalt des Präsidiums gebracht. Er sollte spätestens am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

(dpa)