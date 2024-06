München

07:35 Uhr

Was in München während der Fußball-EM geboten ist

Plus Sechs Spiele, 31 Tage Fan-Fest und Zehntausende Fans: Das klingt nach einem gewaltigen Programm. Dennoch spielt König Fußball diesen Sommer nur die zweite Geige.

Von Christoph Frey

Die Europameisterschaft ist schon entschieden. Gewonnen haben die Schweizer. Was der Sieg der Eidgenossen in einem Improvisationstheater-Wettbewerb mit der Fußball-EM zu tun hat, die in knapp zwei Wochen in München beginnt? Der Wettstreit der Wortakrobaten war Teil des umfangreichen Rahmenprogramms zu dem sportlichen Großereignis, das einen Monat lang das Bild der Landeshauptstadt prägen soll. Doch was genau ist geboten und rentiert sich während des Turniers ein Ausflug nach München? Ein Überblick.

Euro 24: Diese Spiele finden in der Arena in München statt

In der Münchner Allianz-Arena, die während des Turniers offiziell " Fußball Arena München" heißt, steigt am 14. Juni das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Außerdem werden dort drei weitere Vorrundenduelle sowie eine Achtelfinal- und eine Halbfinalpartie ausgetragen. Für Fußballfans, die keine Karten bekommen haben, ist aber ein anderer Schauplatz interessanter.

