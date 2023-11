Weihnachtsbaum: Von Campingplatz auf Christkindlmarkt

Der Weihnachtsbaum für den Christkindlmarkt auf dem Münchner Marienplatz kommt in diesem Jahr aus dem Tölzer Land.

Die Sibirische Fichte ist etwa 50 Jahre alt, wie es auf der Internetseite des Gesamtvereins Königsdorf über den Baum heißt, der am Mittwochmorgen am Münchner Marienplatz aufgestellt wurde. Der Christkindlmarkt beginnt am 27. November und dauert bis Heiligabend. Zuvor hatte die Münchner "Abendzeitung" über das Geschenk des 3000-Einwohner-Ortes an die Landeshauptstadt berichtet.

Die Königsdorfer haben sich aus gutem Grund für den 25 Meter hohen Baum entschieden, der bislang auf einem Campingplatz am Bibisee stand. Bei Trockenheit und Sturm wäre der Flachwurzler dem Verein zufolge nicht mehr standfest gewesen und hätte aus Sicherheitsgründen ohnehin gefällt werden müssen. Nun habe er die Ehre, auf dem Marienplatz in München zu stehen und die große Lichterkette zu tragen. Zudem werden die Königsdorfer einen Glühweinstand im Innenhof des Rathauses betreiben.

(dpa)