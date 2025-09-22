Streit um Sitzplatz eskaliert: Wiesn-Besucher erhalten Anzeigen

Zwei Besucher des Oktoberfests haben sich am Sonntagabend in einem Regionalzug am Hauptbahnhof München gestritten. Dabei sind beide handgreiflich geworden. Das teilte die Bundespolizei mit. Eine 31-jährige Kanadierin und ein 48-jähriger Deutscher waren demnach gegen 21.20 Uhr im abfahrbereiten Regionalzug nach Nürnberg. Die Frau hatte ihr Gepäck auf den unbesetzten Platz neben sich abgestellt. Der Mann aus Ingolstadt wollte in dem vollen Zug auf dem Sitz Platz nehmen. Darüber gerieten die beiden in einen Streit.

Die 31-Jährige entfernte das Gepäck offenbar in den Augen des 48-Jähirgen nicht schnell genug. Dieser habe sich dann abfällig geäußert, heißt es weiter. Daraufhin wollte die Frau offenbar den Platz verlassen, da sie nicht neben einem „Rassisten“ sitzen wollte. Der Mann ging die Frau dann auch körperlich an und drückte sie in den Sitz und gegen das Zugfenster. Die Angegriffene schlug ihm im Gegenzug eine mitgebrachte Plastikflasche in den Nacken. Die beiden beschimpften sich auch verbal weiter.

Verspätungen wegen überfüllter Züge

Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei trennten die Streitenden. Beide erhielten Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. Sie klagten über leichte Schmerzen, mussten aber nicht ärztlich versorgt werden. Der Mann war laut Polizei schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich aufgefallen.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 48-Jährigen nach Angaben der Bundespolizei 1,31 Promille. Der Zug konnte verspätet abfahren. Am späten Sonntagnachmittag gab es laut der Mitteilung mehrere Einsätze der Bundespolizei und des Sicherheitsdienstes, weil diverse Züge überfüllt waren und nicht abfahren konnten.

Das Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese wurde am Samstag eröffnet und läuft noch bis zum 5. Oktober. Am Sonntag hatte Bundeskanzler Friedrich Merz dem Volksfest überraschend einen Besuch abgestattet.

Gesundheit Dank VR-Brille vom Krankenbett aufs Oktoberfest Von Elke Richter und Daniel Löb, dpa Icon Favorit Icon Favorit speichern