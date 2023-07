Zug fährt ohne Eltern los: Baby allein in der Bahn

Als die Eltern eines Babys am Münchner Hauptbahnhof zum Telefonieren aus einem Zug ausstiegen, fuhr der wieder los. Das Kind blieb allein in der Bahn zurück.

Eltern standen am Dienstag am Münchner Hauptbahnhof, als sich die Türen ihres Zuges schlossen und er losfuhr – mit ihrer einjährigen Tochter. Die zwei Ukrainer meldeten sich nach Angaben der Polizei gegen 14.50 Uhr bei der Wache der Münchner Bundespolizei am Hauptbahnhof. Sie hatten sich zuvor in einem Zug befunden, mit dem sie nach Prag reisen wollten. Zum Telefonieren hatten die beiden die Bahn dann verlassen. Doch als sie am Bahnsteig standen, schlossen sich die Türen und der Zug fuhr los.

Baby allein in Bahn: Polizei bring es zurück nach München

Da der nächste planmäßige Halt der Bahn um 15.08 Uhr in Freising war, informierten die Beamten ihre Kollegen dort. Eine Polizeistreife konnte das Kind dann entgegennehmen. Zuvor war die Bahn informiert worden und ein Zugbegleiter kümmerte sich um das Kleinkind, das in einem Kinderwagen lag. Auch ein in dem Zug reisender Polizist nahm sich dem Kind und der Gepäckstücke der Eltern an.

In Freising übernahm die Bundespolizei das Mädchen und das Gepäck und fuhr beides nach München. Dort wurde es anderthalb Stunden nach dem Vorfall der 34-jährigen Mutter übergeben. Gegen 16.20 Uhr konnte die Familie ihre Reise nach Prag fortsetzen.