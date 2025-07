Zwei Jugendliche versprühen Tierabwehrspray – 16 Verletzte

Nach dem Austritt von Reizgas an einer Münchner Schule haben die Ermittler zwei Jugendliche als mutmaßliche Verursacher identifiziert. Wie Polizei mitteilte, versprühten ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger am Mittwochvormittag Tierabwehrspray im Schulgebäude im Stadtteil Am Hart.

Infolge der Attacke klagten zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Augenreizungen und Atembeschwerden. Insgesamt wurden 16 Menschen verletzt, zwei davon so schwer, dass sie medizinisch behandelt werden mussten.

Der Vorfall führte zu einem größeren Feuerwehreinsatz: 69 Kinder und Jugendliche wurden aus dem betroffenen Bereich evakuiert und in ein Nachbargebäude gebracht. Die Einsatzkräfte führten Luftmessungen durch und belüfteten die betroffenen Räume.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vor Ort von der Polizei angetroffen. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das eingesetzte Spray wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.