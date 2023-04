Zwei Männer stürzen am Osterwochenende auf S-Bahngleis

Zwei Männer sind am Osterwochenende in München auf S-Bahngleise gestürzt. Ein Unbekannter verlor einen Unterarm, ein Amerikaner kam mit einem Schrecken davon.

Am Osterwochenende sind in München zwei Männer auf S-Bahngleise gestürzt und von Bahnen überfahren worden. Beide haben die Unfälle überlebt. Einer verlor seinen Unterarm, ein anderer kam mit Schürfwunden davon.

Unbekannter stürzt in München auf Gleis und verliert Unterarm

Ein unbekannter Mann fiel am frühen Ostermontag gegen 0.20 Uhr im Bereich der S-Bahnhaltestelle Leuchtenbergring auf das Gleis. Er wurde von einer einfahrenden S-Bahn überrollt und schwer verletzt. Beamte der Bundespolizei, die als erstes am Unfallort eintrafen, übernahmen die Erstversorgung. Zunächst war der Mann bei Bewusstsein, verlor dieses aber nach Angaben der Bundespolizei immer wieder.

Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er gegen Mittag operiert wurde. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, verlor der Mann seinen Unterarm. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Einen Suizidversuch schließt die Polizei aus. Die Identität des Mannes wurde noch nicht geklärt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann etwa 40 Jahre alt ist, die Feuerwehr berichtet hingegen von einem 55-Jährigen.

Am Münchner S-Bahnhaltepunkt Leuchtenbergring geriet ein bislang Unbekannter unter eine S-Bahn und wurde schwerverletzt. Bundespolizisten waren als Ersthelfer vor Ort und versorgten eine starkblutende Armwunde. Foto: Bundespolizei

19-Jähriger stürzt in München angetrunken auf S-Bahngleis

Bereits am Sonntag gegen 7 Uhr war ein 19-jähriger US-Amerikaner am Bahnhof Donnersbergerbrücke angetrunken auf das Gleis gestürzt und von einer S-Bahn überfahren worden. Er konnte sich selbst zur Seite drehen, sodass er von der Bahn nicht erfasst, sondern zwischen ihr und dem Bahnsteig eingeklemmt wurde. So konnte er offenbar schwerwiegende Verletzungen verhindern.

Der 19-Jährige war am Bahnsteig gestanden und hatte auf eine S-Bahn gewartet, als er torkelnd ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett stürzte. Der Lokführer bremste noch, kam aber erst über dem Mann zum Stehen. Er war unter der Bahn liegend ansprechbar. Rettungskräfte bargen ihn und brachten ihn mit Schürfwunden an Beinen und im Hüftbereich in eine Klinik. Bereits am Mittag konnte er diese wieder verlassen.