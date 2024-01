Mitarbeiter verweigert Alkohol: Betrunkener schlägt um sich

Ein betrunkener Mann hat im Münchener Hauptbahnhof um sich geschlagen, weil er keinen weiteren Alkohol in einem Laden bekommen hat.

Seine Angriffe gingen sowohl gegen den Ladenmitarbeiter als auch gegen einen Sicherheitsmann und gegen hinzugekommene Polizisten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Ein Beamter soll durch einen Biss des 42-Jährigen am Finger eine Schürfwunde erlitten haben und der Sicherheitsmann klagte über Schmerzen an der Schulter. Während der Maßnahmen soll der 42-Jährige die Beamten beleidigt haben. Zuvor soll er schon mehrfach wütend auf die Kasse des Ladens geschlagen haben.

(dpa)