Hausbesitzer Wolfi Fischer verzichtet auf 20 Millionen Euro – aus Liebe zu seinen Mietern

Der Heilige Wolfgang will er nicht sein. Das wäre auch schwer vermittelbar. Die wilden Siebziger damals in Schwabing, die Frauen, der Rausch, ein Heiligenleben war das nicht. „Wenn man so alt ist wie ich, dann war man alles einmal. Auch ein Depp wahrscheinlich“, sagt Wolfgang Fischer im Hinterhof seines Hauses in München. Hinter ihm turnt ein Eichhörnchen mit einer Nuss zwischen den Zähnen durchs Gestrüpp, der Lärm der Straße kommt nicht bis hierher durch. „Im Lauf der Zeit bin ich alt und sehr tolerant geworden“, sagt der gebürtige Münchner, den die meisten Wolfi nennen. „Das Ausmaß der Unmenschlichkeit, die wir heute haben, das tut mir weh.“

