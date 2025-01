Hausbesitzer Wolfi Fischer verzichtet auf 20 Millionen Euro – aus Liebe zu seinen Mietern

Wenn mir massenhaft Immobilien per Erbschaft in den Schoß fallen und ich lebenslang vom finanziellen Existenzkampf befreit bin, könnte ich auch den großzügigen, bescheidenen König spielen. In Deutschland hat man als Immobilieninvestor, der im Prinzip auch nur der Sklave der Bank ist, nicht viel zu lachen. Mietnomaden können einen in den fianziellen Ruin treiben. Die hohen Mietpreise spiegeln nur die hohen Kauf- bzw. Baupreise wieder, also die Überhitzung des Marktes und damit das massive Versagen der Politik über alle Parteien, die jemals Regierungsverantwortung hatten, hinweg.