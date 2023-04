Münchner Frühlingsfest: Öffnungszeiten, Anfahrt und Programm

Das Münchner Frühlingsfest wurde eröffnet. Bis zum 7. Mai gibt es auf der Theresienwiese zwei Festzelte, über 100 Schausteller mit Fahrgeschäften und Buden sowie mehrere Veranstaltungen.

Am Freitag hat das Münchner Frühlingsfest begonnen. Vom 21. April bis zum 7. Mai 2023 erwarten Besucherinnen und Besucher auf der Theresienwiese zwei Festzelte, über 100 Schausteller mit Fahrgeschäften und Buden sowie mehrere Veranstaltungen. Zum ersten Mal seit 2019 soll das Frühlingsfest ohne Corona-Beschränkungen stattfinden. 2020 und 2021 fiel das Fest aus, 2022 wurde es erstmals unter Auflagen wieder angeboten.

Öffnungszeiten beim Münchner Frühlingsfest 2023

Das Münchner Frühlingsfest wurde am 21. April um 14.30 Uhr eröffnet. Es dauert insgesamt 17 Tage lang und hat montags bis donnerstags von 11 bis 23 Uhr sowie freitags (außer am Eröffnungstag) und an den Wochenenden von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet.

Zelte auf dem Münchner Frühlingsfest 2023

Auf der Theresienwiese stehen große Festzelte: die Festhalle Bayernland von Schöniger und das ehemalige Wiesn-Zelt Hippodrom von Krätz. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind auf den Webseiten der Festzelte möglich. In beiden Festzelten spielen täglich Live-Bands und Blaskapellen bayerische Volksmusik und Partymusik.

Münchner Frühlingsfest 2023: Programm

Das Münchner Frühlingsfest hat am Freitag mit einem festlichen Einzug und einer Eröffnungsfeier begonnen. Das komplette Programm in der Übersicht:

21. April, 14 Uhr: Festlicher Einzug und Eröffnungsfeier mit Böllerschießen, Anstich um 16 Uhr in der Festhalle Bayernland

23. April, 9 bis 17 Uhr: Oldtimer-Treffen des Automobil-Club München

Oldtimer-Treffen des Automobil-Club 27. April, 10 Uhr: Schaustellergottesdienst in der Festhalle Bayernland

Schaustellergottesdienst in der Bayernland 28. April, 22 Uhr: Brillantfeuerwerk

Brillantfeuerwerk 30. April, 11 Uhr: Tag des Brauchtums mit bayerischer Musik

Tag des Brauchtums mit bayerischer Musik 5. Mai, 22 Uhr: Musikfeuerwerk

Am 25. April und am 2. Mai finden die Familiennachmittage auf dem Münchner Frühlingsfest statt. Von 12 bis 19 Uhr gibt es vergünstigte Preise.

Anfahrt zum Frühlingsfest in München

Das Frühlingsfest findet auf der Münchner Theresienwiese statt. Möchte man öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ist eine Anreise mit U-Bahn, Tram und Bus möglich. Die U-Bahnlinien U4 und U5 halten an den Stationen "Theresienwiese" und "Schwanthalerhöhe", die in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes liegen und einen direkten Zugang zur Theresienwiese bieten.

Auch die Straßenbahnlinien 18 und 19 halten an der Theresienwiese. Ebenso andere Haltestellen, wie "Hackerbrücke" und "Schwanthalerhöhe/Theresienwiese" befinden sich in der Nähe. Wer mit dem Bus anreisen möchte, kann die Linien 53, 58, 62 und 134 nutzen. Diese Buslinien bieten Anschluss an verschiedene Teile von München und halten in der Nähe der Theresienwiese.