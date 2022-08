Das "Münchner Haus" auf der Zugspitze ist das höchstgelegene Haus Deutschlands

Plus Seit 125 Jahren gibt es das „Münchner Haus“ auf der Zugspitze. Es ist ein Ort der Superlative, dessen Bau im Vorfeld für handfesten Krach gesorgt hat.

Die offizielle postalische Anschrift ist denkbar einfach: „Garmisch Partenkirchen, Nr. 1“. Auf fast 3000 Metern Höhe liegt die Alpenvereinshütte Münchner Haus. Es ist damit das höchstgelegene Haus Deutschlands. Vor 125 Jahren, im Sommer 1897, wurde es fertiggestellt. Auf 28.300 Mark summierten sich seinerzeit die Baukosten.