Verspätungen von bis zu 30 Minuten bei mehreren Münchner S-Bahn-Linien an Fronleichnam

Gleich sieben Linien der S-Bahn München sind am Donnerstagabend von Verspätungen betroffen. Einzelne Züge fuhren teilweise bis zu 30 Minuten nach Plan an ihren vorgesehenen Haltestellen ein oder mussten ganz umgeleitet werden, informierte die Bahn. Als Ursache für den Vorfall auf der Stammstrecke nannte der Konzern unbefugte Personen im Gleisbereich. Außerdem werde zurzeit ein Signal am Bahnhof Leuchtenbergring repariert, was die Lage zusätzlich verschärft.

S-Bahn München: Verspätungen der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S8

Von den Verspätungen betroffen sei der Meldung zufolge die Strecke zwischen den Bahnhöfen München Pasing und München Ost, auf der auch der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt liegt. Mit Verspätungen und Umleitungen mussten allerdings nur Reisende in Richtung Ostbahnhof rechnen. Die Störungen traten laut Bahn am Donnerstagabend um 19.23 Uhr auf. Um 20.12 Uhr meldete der Konzern, dass sich die Personen nicht mehr auf der S-Bahnstrecke befänden. Einzelne Züge seien allerdings weiterhin verspätet. Im Laufe des Abends rechnet die Bahn damit, die Probleme behoben zu haben.

Wegen der Signalreparatur werde zusätzlich dazu die S3 zwischen den Halten Pasing, Ostbahnhof und Fasanengarten umgeleitet. Die Stammstrecke werde in der Richtung nicht angefahren und die Halte St.-Martin-Straße und Giesing müssten dem Konzern zufolge an Fronleichnam entfallen. In der Gegenrichtung zwischen Fasanengarten, Ostbahnhof und Pasing würden die Züge allerdings im Regelbetrieb unterwegs sein und keine Halte auslassen. Auch diese Reparatur will die Bahn den eigenen Angaben zufolge bis zum Donnerstagabend behoben haben.

Insbesondere am Münchner Ostbahnhof müssen Reisende in dieser Woche sowieso mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. Während der Pfingstferien nahm die Bahn dort ein elektronisches Stellwerk in Betrieb, das nun im laufenden Betrieb getestet wird. Zahlreiche weitere Baumaßnahmen sollen 2025 folgen. Insgesamt sieben S-Bahnhöfe in München möchte die Bahn noch in diesem Jahr modernisieren.