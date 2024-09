Was über den Attentäter von München bekannt ist

Es war kurz nach neun, als am Donnerstag in der Nähe des Münchner Karolinenplatz die ersten Schüsse fielen. Um halb zehn gab die Polizei dann erstmals über das soziale Netzwerk „X“ bekannt, dass in der Nähe des israelischen Generalkonsulats ein Polizeieinsatz im Gange sei. Dann ging alles schnell: Spezialeinsatzkräfte rückten an, ein Hubschrauber kreiste über die Innenstadt und überwachte die Lage, die Polizei bat, den Bereich zu meiden. Als man dann vermeldete, der mutmaßliche Attentäter sei angeschossen worden und befinde sich in Polizeigewahrsam, beruhigte sich die Lage ein wenig. Wenig später starb er. Aber wer ist der junge Mann, der mutmaßlich mit einem Gewehr auf die Beamten schoss?

Ersten Medienberichten nach soll es sich bei dem jungen Mann um einen 18-jährigen Österreicher mit bosnischen Wurzeln namens Emrah I. handeln, der den örtlichen Behörden bereits als Islamist aufgefallen war. Recherchen des Spiegels nach wohnte er bei seinen Eltern in Neumarkt am Wallersee im Salzburger Land und fuhr am Donnerstagmorgen mit dem Auto seiner Mutter in die Münchner Innenstadt. In seiner Heimatstadt soll er den Behörden bekannt gewesen sein.

Anschlag in München: Nähe zu islamistischem Gedankengut festgestellt

Der österreichischen Presseagentur APA zufolge, sei er der Polizei bereits wegen der möglichen Beteiligung an einer terroristischen Organisation aufgefallen. Im Zuge der Ermittlungen wurden auf seinem Handy Daten und ein Computerspiel sichergestellt, die die Nähe zu islamisch-terroristischem Gedankengut nahelegten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, stellte das Verfahren aber im April 2023 ein. Laut APA sei gegen den 18-Jährigen dann ein Waffenverbot verhängt worden. Dieses hätte noch bis Anfang 2028 bestehen bleiben sollen, so die österreichische Polizei. Danach sei er der Polizei nicht mehr aufgefallen.

Nach dem Schusswechsel in München wurde auch der Wohnort des 18-Jährigen durchsucht. Zahlreiche Beamte rückten nach Neumarkt am Wallersee aus, um Beweise und Spuren zu sichern. Das teilte ein Salzburger Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Zur Sicherheit seien das Wohnhaus und die benachbarten Gebäude evakuiert worden, sagte der Polizeisprecher. Im Nachhinein habe aber sich herausgestellt, dass keine Gefahr bestanden habe.

Mutmaßlicher Anschlag in München am Karolinenplatz

Kurz nach der Tat kursierten im Internet Videos, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen. Darauf ist ein junger Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer roten Hose zu sehen. Er hantierte mit einer Langwaffe – später wird sich herausstellen, dass es sich um ein historisches Infanteriegewehr mit Bajonett handelte. Kurz darauf schoss er, versuchte vermutlich vom Garten aus den Hauptbau des Generalkonsulats zu treffen. Auf einem Video ist zu sehen, dass der Rückstoß den Schützen aus dem Gleichgewicht brachte. Die Frage, wie der junge Mann trotz Waffenverbots an das Gewehr gelangte, bleibt weiterhin unbeantwortet. Was genau er an diesem Tag erreichen wollte, müssen die Ermittler noch klären.

Bei dem mutmaßlichen Attentat in München warne auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos vor Ort. Foto: Peter Kneffel, dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte bereits bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag, der Verdacht auf einen Anschlag liege nahe. Der Mann habe geparkt, sei mit einem Gewehr bewaffnet um das israelische Generalkonsulat gegangen und habe zu schießen begonnen. Die Polizei habe schnell und professionell reagiert. Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion sagte, waren zum Schutz des Konsulats abgestellte Beamte vor Ort.

Am 5. September jährt sich das Münchner Olympia-Attentat

Der Tag, den sich der mutmaßliche Täter für seinen Anschlag aussuchte, war ein geschichtsträchtiger: am 5. September jährte sich das Münchner Olympia-Attentat zum 52. Mal. Im Rahmen der Olympischen Spiele 1972 in München stürmten Mitglieder einer palästinensischen Terrorgruppe das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf. Dabei erschossen sie zwei Mitglieder der israelischen Olympia-Mannschaft und nahmen neun weitere als Geiseln. Ein Befreiungsversuch scheiterte tragisch: Alle neun Geiseln, ein Polizist und fünf der Attentäter starben.