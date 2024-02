Münchner Sicherheitskonferenz: Teilnehmer, Themen und Termine

Am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz 2024. Etwa 50 hochrangige Staats- und Regierungschefs haben sich angekündigt. Die wichtigsten Informationen.

An diesem Wochenende findet mit der 60. Münchner Sicherheitskonferenz das wichtigste sicherheitspolitische Expertentreffen weltweit statt. Insgesamt etwa 50 Staats- und Regierungschefs werden im Hotel Bayerischer Hof erwartet. Auch etwa 100 Minister sowie zahlreiche weitere Politiker und Experten werden dabei sein.

Münchner Sicherheitskonferenz 2024: Termin im Bayerischen Hof

Die 60. Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 16. bis 18. Februar im Münchner Hotel Bayerischer Hof statt.

Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz 2024

Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit etwa 50 Staats- und Regierungschefs, etwa 100 Ministern sowie zahlreichen weiteren Politikern und Experten. Darunter sind Repräsentanten internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder dem westlichen Militärbündnis Nato.

UN-Generalsekretär António Guterres soll die Konferenz eröffnen. Unter den Teilnehmern ist neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Wie das Weiße Haus mitteilte, wird sie eine Rede halten. Zudem werde Harris mit Staats- und Regierungschefs zusammentreffen. In den Gesprächen werde es unter anderem um die Ukraine und den Nahen Osten gehen. Harris hatte bereits im vergangenen Jahr die US-Delegation beim wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen weltweit angeführt. Ein US-Präsident war in München bisher noch nie dabei.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Doch eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Ebenfalls teilnehmen wird Israels Präsident Izchak Herzog. Ob auch Mitglieder der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu anreisen, ist noch nicht bekannt. Der Ministerpräsident selbst wird jedenfalls nicht nach München kommen.

Auch die Regierungschefs aus dem Libanon, Katar, dem Irak, dem Jemen und Kuwait sowie die Außenminister aus Saudi-Arabien und dem Oman in München erwartet. Nicht eingeladen sind wie im letzten Jahr Vertreter der Regierungen Russlands und des Irans – genauso wie Vertreter der Parteien AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht sowie des Vereins Werteunion.

Münchner Sicherheitskonferenz: Themen 2024

Hauptthemen bei der Münchner Sicherheitskonferenz werden in diesem Jahr die Eskalation des Nahost-Konflikts durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der Krieg in der Ukraine sein. Auch über die internationalen Beziehungen zwischen den Großmächten und Europas Rolle in der Welt dürfte gesprochen werden. Zudem werden wohl Klima- und Ernährungsfragen thematisiert.

Münchner Sicherheitskonferenz 2024: Welche öffentlichen Termine gibt es?

Am Rande des Hauptprogramms gibt es bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Im Fokus stehen dabei aktuelle Themen wie die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik oder die Notwendigkeit für Innovationsbereitschaft im Bereich der Digital- und Informationstechnologie, aber auch die Verbindung zwischen Sicherheitspolitik und Kultur. Das sind alle öffentlichen Veranstaltungen der Münchner Sicherheitskonferenz 2024 im Überblick:

Donnerstag, 15. Februar:

15.30 bis 17.30 Uhr (Komödie, Hotel Bayerischer Hof ): Zeitenwende on tour in München

): Zeitenwende on tour in 18 bis 20 Uhr (Konferenzsaal, Hotel Bayerischer Hof ): MSC Innovation Night 2024 – Making More out of "Stronger Together"

): MSC Innovation Night 2024 – Making More out of "Stronger Together" 19 bis 21 Uhr (Cuvilliéstheater): MSC Konzert

19 bis 20 Uhr (Saal, Literaturhaus München ): MSC Security and Literature Series ("Globaler Süden")

Freitag, 16. Februar:

19 bis 20 Uhr (Saal, Literaturhaus München ): MSC Security and Literature Series ( Italien )

Samstag, 17. Februar: