Münchner Sicherheitskonferenz: Das sind die Teilnehmer, Themen und Termine 2025

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) gilt als eines der weltweit führenden Foren für hochrangige Debatten zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Hauptkonferenz findet jedes Jahr im Februar statt. Traditionell finden sich dabei in München im Hotel Bayerischer Hof Staatschefinnen und Regierungschefs, führende Politikerinnen und Diplomaten sowie Vertreterinnen und Vertreter von NGOs und anderen Organisationen zusammen. Auch 2025 werden hochrangige Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der MSC erwartet. Hier finden Sie alle Informationen zum diesjährigen Programm.

Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Termin im Bayerischen Hof

Die MSC findet 2025 von Freitag, den 14., bis Sonntag, den 16. Februar, im Hotel Bayerischer Hof statt. Die Konferenz hat, wie in jedem Jahr, auch Auswirkungen auf den Verkehr und das öffentliche Leben in der Münchner Innenstadt. Grund dafür sind die hohen Sicherheitsvorkehrungen, die von der Polizei wegen der vielen hochrangigen Politikerinnen und Politiker getroffen werden müssen.

Wie die Polizei bereits mitteilte, werden rund 5000 Beamtinnen und Beamte während der MSC im Einsatz sein. Einschränkungen sind insbesondere im Bereich rund um das Hotel und den Promenadeplatz zu erwarten, da dort Sicherheitsbereiche eingerichtet werden. Zudem wird die MSC oft auch von Kundgebungen und Demonstrationen begleitet, welche auch weitere Teile der Innenstadt betreffen könnten.

Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz 2025

Wie die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz auf ihrer Webseite zur Konferenz mitteilt, soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die MSC 2025 am 14. Februar eröffnen. Hunderte hochrangige Entscheiderinnen und Meinungsführer aus aller Welt sollen die drängendsten sicherheitspolitischen Fragen diskutieren – unter der Leitung von Botschafter Christoph Heusgen, dem früheren außenpolitischen Berater Angela Merkels und Ständigen Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen.

Für die Bundesregierung nehmen Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsminister Boris Pistorius, Außenministerin Annalena Baerbock sowie Innenministerin Nancy Faeser an der MSC teil. Wie bereits bekannt wurde, wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in München erwartet, sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Staatspräsident Andrzej Duda.

Mit Spannung werden auch die Auftritte der Delegation der Vereinigten Staaten erwartet. Nach dem Regierungswechsel in den USA reisen erstmals wieder Vertraute von Donald Trump zur MSC an, die beispielsweise das transatlantische Bündnis kritischer betrachten als die vormalige Regierung unter Joe Biden. Bereits bekannt ist, dass Trumps Vizepräsident J.D. Vance an dem Forum teilnehmen wird.

Auch aus der Nato und der Europäischen Union haben sich hochrangige Vertreterinnen und Vertreter angekündigt, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sowie die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas. Auch der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird an der MSC teilnehmen.

Das sind die Themen auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2025

Wie der MSC-Vorsitzende Christoph Heusgen mitteilte, steht das Forum 2025 unter dem Motto „Frieden durch Dialog“. Laut den Veranstaltern beginnt das Hauptprogramm am Freitag mit einem Schwerpunkt auf globalen Sicherheitsherausforderungen wie Global Governance, demokratische Resilienz und Klimasicherheit. Für den Samstag sind Diskussionen über den Zustand der internationalen Ordnung, regionale Konflikte und Krisen sowie die transatlantische Partnerschaft geplant. Am Sonntag soll die Konferenz mit Diskussionen über die Rolle Europas in der Welt abgeschlossen werden.

Im Vorfeld der Konferenz war zudem wieder ein Sicherheitskonferenz-Report veröffentlicht worden. Im Jahr 2025 trägt er den Titel „Multipolarization“ (Multipolarisierung) und beschäftigt sich mit der Debatte, ob die Welt multipolarer wird und welche Folgen sich daraus für die internationale Ordnung ergeben. Der Report dürfte auf der Konferenz teils als Diskussionsgrundlage dienen.

Münchner Sicherheitskonferenz: Welche öffentlichen Termine gibt es?

Am Rande des Hauptprogramms gibt es bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch 2025 einige öffentliche Veranstaltungen, an denen Interessierte teilnehmen können. Hier finden Sie eine Übersicht über die Termine:

Donnerstag, 13. Februar:

15.30 bis 17.30 Uhr: Zeitenwende on tour in München (Komödie, Hotel Bayerischer Hof)

18.00 bis 20.00 Uhr: MSC Innovation Night 2025 (Konferenzsaal, Hotel Bayerischer Hof)

19.00 bis 20.00 Uhr: Security & Literature Series meets „ZEIT Gespräch on tour“ (Saal, Literaturhaus München) zum Thema „Pressefreiheit und Internationale Sicherheit“

19.00 bis 21.00 Uhr: MSC Konzert (Allerheiligen-Hofkirche, München)

18.00 bis 19.30 Uhr: MSC Cinema: DR Kongo, auf Englisch (ASTOR Film Lounge im ARRI)

Freitag, 14. Februar:

18.00 bis 19.00 Uhr: TUM Speakers Series x MSC: Sir Nick Clegg (Audimax, TUM Campus)

19.00 bis 20.00 Uhr: Security and Literature Series meets „ZEIT Gespräch on tour” (Saal, Literaturhaus München) zum Thema „Ukraine 2030“

20.00 bis 22.00 Uhr: MSC Cinema: Global Order, auf Deutsch (ASTOR Film Lounge im ARRI)

Samstag, 15. Februar:

19.00 bis 20.00 Uhr: Security and Literature Series meets „ZEIT Gespräch on tour” (Saal, Literaturhaus München) zum Thema „Russland und die Macht des Geldes“

20.00 bis 21.30 Uhr: MSC Cinema: Ukraine, auf Englisch (ASTOR Film Lounge im ARRI)

Sonntag, 16. Februar:

10.00 bis 11.00 Uhr: Security and Literature Series meets „ZEIT Gespräch on tour” (Saal, Literaturhaus München) zum Thema „Die Achse der Autokraten”

Auf dieser Seite der MSC findet sich ebenfalls eine Übersicht über alle öffentliche Veranstaltungen. Meist müssen sich Interessierte im Vorfeld für die Termine anmelden, was ebenfalls über diese Seite möglich ist.