Weichenstörung Münchner Stammstrecke: Verspätungen und Teilausfälle bei mehreren S-Bahnen

Wer am Dienstagvormittag auf der Münchner Stammstrecke unterwegs ist, muss Geduld auf einigen Strecken mitbringen: Derzeit kommt es zu Teilausfällen und Verspätungen bei mehreren S-Bahnen. Grund dafür ist die Reparatur an einer Weiche am Westkreuz.

Reparatur an Weiche: Diese S-Bahnen sind betroffen

Die S5, die normalerweise zwischen Kreuzstraße und Pasing verkehrt, fährt am Dienstagvormittag nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Fahrgäste, die bis nach Pasing fahren wollen oder von dort starten, werden von der Deutschen Bahn gebeten, die S3 in Richtung Mammendorf zwischen Giesing und Pasing zu nutzen. Wer zwischen Pasing und Weßing unterwegs ist, kann auch mit der S8 in Richtung Herrsching fahren.

Fahrgäste zwischen München-Pasing und Geltendorf müssen aktuell ohnehin viel Geduld mitbringen - noch bis zum 29. August kommt es wegen Bauarbeiten auf der Strecke zu Zugausfällen und geänderten Zeiten.

Doch auch auf weiteren Strecken gibt es Einschränkungen: Betroffen sind ebenso die S6 und die S8. Richtung stadteinwärts kommt es laut Deutscher Bahn zu Verspätungen bis zu 20 Minuten und Teilausfällen. Wer diese S-Bahnen nutzen will, kann sich auf der Webseite der Deutschen Bahn und in Verkehrsapps, wie etwa der MVG-App über aktuelle Verspätungen und Ausfälle informieren.

Auch S7 aktuell von Störung betroffen

Doch das war es noch nicht: Auch Fahrgäste der S7 Richtung Wolfratshausen müssen derzeit mit Verspätungen zwischen fünf bis zehn Minuten rechnen. Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke zwischen Höllkriegelskreuth und Baierbrunn. Die S-Bahnen können in diesem Bereich nur mit verminderter Geschwindigkeit fahren.