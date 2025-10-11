Mehrere Millionen Euro Schaden: Zimmereibrand greift auf Hof über

Eine Zimmerei in Münsing im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am frühen Samstagmorgen, 11. Oktober, vollständig abgebrannt. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Da es sich bei der Zimmerei nicht um ein einzelnes Gebäude handelte, konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass auch ein nebenstehendes Gebäude beschädigt wurde. Der Gesamtschaden geht in die Millionenhöhe.

Brand am frühen Morgen: Oberbayerische Zimmerei steht in Vollbrand

Wie die Polizei mitteilte, erreichten die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr gleich mehrere Anrufe über den Brand in der Zimmerei. Diese befand sich in der Hauptstraße im oberbayerischen Münsing. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand die Zimmerei bereits voll im Brand. Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren vor Ort.

Die Zimmerei war Teil eines Gebäudeblocks. Dort befanden sich weitere Wohnungen. Deshalb evakuierten die Einsatzkräfte alle Anwohner des Gebäudes. Bei dem Brand wurde laut Angaben der Polizei niemand verletzt. Das Bayerische Rote Kreuz sowie die Feuerwehr kümmerten sich um die Anwohner. Sie wurden in Abstimmung mit dem Bürgermeister in umliegenden Gebäuden untergebracht.

Zimmerei brennt vollständig ab: Schaden in Millionenhöhe

Trotz des Einsatzes der Rettungskräfte brannte die Zimmerei vollständig ab. Ein angrenzender Hof wurde bei dem Feuer ebenfalls beschädigt. Er brannte zum Teil ab. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Insgesamt spricht die Polizei davon, dass durch den Brand ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden ist.

Nach dem ersten Einsatz durch die zuständige Polizeiinspektion übernahmen noch in der Nacht Beamte des Kriminaldauerdienstes und der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen. Am Morgen kamen Beamte der Kommissariate für Branddelikte zum Einsatz. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Warum das Feuer in der Zimmerei ausgebrochen war, ist bisher nicht bekannt.