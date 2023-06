Vom Glanz des Kleingelds: Wo Münzen heute noch einen Wert haben

Bargeld hat angesichts elektronischer Zahlarten an Beliebtheit verloren. Doch nach wie vor gibt es auch Fans. Ein Besuch bei Oma und in der Münchner Prägestätte.

Die Geschichte beginnt in Omas Küche. Blumige Vorhänge, gemütliche Eckbank. Auf dem Tisch stehen zwei Tassen Kaffee. Daneben Kartons, Kisten und Alben, mehrere Kilo schwer und zuvor aus dem Schrank im Schreibzimmer gehievt. Unzählige Geldmünzen, Cent und Euro, verbergen sich darin. Über 20 Jahre Sammelleidenschaft, ausgebreitet auf einem Esstisch.

Für Elli Birkner aus Thierhaupten (Landkreis Augsburg), besagte Oma und 76 Jahre alt, ist eine Euromünze mehr als ein bloßer Alltagsgegenstand. War sie einkaufen, inspiziert sie zu Hause als erstes den Inhalt ihres Geldbeutels. Vielleicht war beim Wechselgeld ja eine Münze dabei, die die eigene Sammlung ergänzt? Die besteht aus ganzen Sätzen: je acht Exemplare, von einem Cent bis zum Zwei-Euro-Stück. Sie sind nach Jahrgang und Prägeort sortiert, beides abzulesen an der Rückseite des Geldstücks.