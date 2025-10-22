Darum musste eine Augsburger Stadträtin gegen die eigene Stadt klagen

Frau Fiener, im Bundestag will es die Präsidentin Julia Klöckner jungen Eltern leichter machen, in Bayern werben Politikerinnen dafür, dass mehr Frauen in die Kommunalpolitik gehen sollen. Was denken Sie da?

JUTTA FIENER: Klingt nett, aber mir fehlen da Substanz und Ernsthaftigkeit. Man könnte eine Studie machen, was es braucht, dass Frauen überhaupt in die Politik gehen, und was bringen die mit, die Erfolg haben. Demokratie braucht alle Menschen. Eine Studie zu diesem Thema würde nicht nur Frauen weiterhelfen, sondern es mehr Menschen erleichtern mitzumachen.

Sie haben als Stadträtin in Augsburg ihre eigenen Erfahrungen mit der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt gemacht. Warum haben Sie sich ungerecht behandelt gefühlt?

FIENER: Als ich 2014 in den Stadtrat kam, waren meine Kinder acht und sechs Jahre und ich unterhälftig teilzeitbeschäftigt. Damals habe ich einen Antrag auf Entschädigung meines Arbeitgebers und als Hausfrau gestellt. Das akzeptierte die Verwaltung nicht, denn diese Lebenswirklichkeit gibt es in der bayerischen Gemeindeordnung nicht. Es gibt nur entweder oder, also entweder Angestellte, Selbstständige oder Hausfrau. Diese drei Varianten kann man nicht kombinieren. Im Gesetz heißt dies Kombinationsverbot. Man gab mir zudem zu verstehen, dass ich auch keinen Antrag auf häusliche Nachteile – also Hausfrau wegen Kindererziehung – stellen könne, da ich Angestellte sei und die Berufstätigkeit Vorrang habe. Das heißt, wenn ich gar nicht gearbeitet hätte, hätte ich Anspruch auf Entschädigung gehabt.

Was war die Folge?

FIENER: Meine Arbeit habe ich so gelegt, dass es kaum Überschneidungen mit meiner Stadtratstätigkeit gab. Mein Arbeitgeber bekam für die ersten beiden Monate sieben Stunden erstattet. Ich habe anfangs im Monat durchschnittlich 90 Stunden als Stadträtin gearbeitet. Der Aufbau eines Netzwerks, Sitzungen, Veranstaltungen, auf denen ich mich sehen lassen musste - drei bis vier Abende die Woche waren normal. Ohne meinen Mann, der Lehrer ist, und ohne meine Mutter hätten wir es mit den Kindern nicht geschafft.

Und dafür hatte niemand Verständnis?

FIENER: Nein, eher im Gegenteil. Ich konnte einmal einen politischen Termin nicht wahrnehmen, da eins meiner Kinder erkrankte. Dies habe ich auch ehrlich gesagt. Man flüsterte mir ins Ohr, ich solle niemals einen Termin absagen wegen Erkrankung meines Kindes, denn so würde ich mich politisch schwächen. Hier hat sich aber mittlerweile was bewegt. Am Nikolausabend darf man mittlerweile auch mal in der Fraktionssitzung fehlen (lacht).

Wie hat die Stadt Augsburg reagiert?

FIENER: Am Weltfrauentag ist mir bei einer Rede des damaligen Oberbürgermeisters Kurt Gribl der Kragen geplatzt. Er stellte den Kontakt zu einem Juristen her, der selbst zu diesem Zeitpunkt in Elternzeit war und später Stadtdirektor wurde. Der heutige Ordnungsreferent Frank Pintsch sah ebenfalls eine Ungleichbehandlung. Aber feststellen konnte so was nur ein Gericht. Was mir wichtig ist: Ich wollte nie mehr bekommen als andere, sondern gleichgestellt sein: alle oder keiner.

Am Ende haben Sie gegen die Stadt vor Gericht geklagt und teilweise gewonnen.

FIENER: Ich wollte das Kombinationsverbot kippen, aber dieses Fass machte der Richter nicht auf. Er gab mir Recht, dass der Schwerpunkt meiner so genannten Nachteile im häuslichen Bereich liegt. Das ist für alle Mandatsträger, die bis 49,9 Prozent in Teilzeit arbeiten und jemanden betreuen müssen, schon mal besser. Aber es ändert nichts an dem grundlegenden Problem, obwohl es Anträge der SPD im Landtag gab, die aber scheiterten. Daran haben auch Vorstöße des Gemeindetags nichts geändert oder ein Brief von Oberbürgermeisterin Eva Weber an den Innenminister. Der hat lebensfremde Vorstellungen. Andere Bundesländer haben dieses Kombinationsverbot längst abgeschafft. Nur in Bayern bleibt es mit der Begründung, dass man es ausnutzen könnte. Mit der Begründung können sie auch jede Steuervergünstigung kippen.

Mit ihren Erfahrungen von heute, würden Sie wieder für den Stadtrat kandidieren?

FIENER: Die Frage ist müßig. Ich wollte als Krankenschwester, Sozialarbeiterin und berufstätige Mutter in einem sehr männerdominierten Stadtrat ein Sprachrohr sein. Dabei habe ich viel gelernt.

Zur Person Jutta Fiener ist SPD-Stadträtin in Augsburg und dort stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion. Sie kandidiert im Frühjahr erneut für den Stadtrat.