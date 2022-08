Start der European Championships in München

Die European Championships beginnen heute in München.

Einen Tag nach der Eröffnungsfeier der Multi-EM gibt es in der Olympia-Halle die erste Medaillen-Entscheidung. Dort kämpfen die Turnerinnen im Mehrkampf um Gold.

Bis zum 21. August stehen 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in Bayerns Landeshauptstadt in neun olympischen Sportarten 177 Medaillenentscheidungen an.

Besonders im Fokus stehen ab Montag die Leichtathleten, die bei der WM im Juli in den USA größtenteils enttäuschten. In Bayern geht es außer in der Leichtathletik noch im Beachvolleyball, Kanurennsport, Sportklettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen um die Medaillen.

(dpa)