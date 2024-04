Murnau am Staffelsee

vor 36 Min.

Zwei Menschen nach Gewalttat tot: Verdächtiger festgenommen

Zwei Menschen sind am frühen Samstagabend in Murnau am Staffelsee in Oberbayern getötet worden.

Die Polizei konnte kurz darauf einen Mann festnehmen, der als dringend tatverdächtig gilt. Die Tat habe sich gegen 17.15 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kleinstadt ereignet, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Daniel Katz. Der Täter sei zunächst geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung sei dann recht schnell ein 57-jähriger Verdächtiger gefasst worden. Eines der beiden Opfer sei ein Mann. Zur Identität des zweiten Opfers wollte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zu der Tat und zu den Hintergründen stünden noch am Anfang, hieß es. (dpa)

