Jüdisches Museum öffnet nach einem Monat wieder für Publikum

Eines der ältesten jüdischen Museen in Deutschland wird nach einer rund einmonatigen Schließung in Folge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel wieder geöffnet.

Das Jüdische Museum in Augsburg werde ab Mittwoch (8. November) wieder für alle Besucherinnen und Besucher öffnen, teilte das Museum am Sonntag mit.

Das Museum war am 8. Oktober kurzfristig vorübergehend geschlossen worden. Grund war der Angriff der islamistischen Organisation Hamas auf Israel am Vortag. Die Verantwortlichen reagierten damals darauf, dass sich die Sicherheitslage für jüdische Einrichtungen in der Bundesrepublik verschärft hatte. "Während der Schließung wurden die Sicherheitsvorkehrungen an die aktuelle Lage angepasst", teilte das Museum am Sonntag mit.

Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben wurde 1985 als erstes jüdische Kulturmuseum Deutschlands errichtet. Das Haupthaus des Museums befindet sich im Gebäudekomplex der Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten monumentalen Synagoge im Zentrum Augsburgs.

Die Synagoge wurde beim Novemberpogrom 1938 von den Nazis zwar angezündet, aber nicht niedergebrannt. Da eine Tankstelle gegenüber war, wurde das Feuer wieder gelöscht. Heute gehört die Augsburger Synagoge zu den herausragenden jüdischen Gotteshäusern in der Bundesrepublik.

