02.11.2023

Die Well-Brüder: Folgt auf den jüngsten Streit eine Annäherung?

Voneinander entfremdet: die bayerische Kultband "Biermösl Blosn" mit Christoph, Hans und Michael Well (von links) bei ihrem vorletzten Auftritt im Januar 2012 in Fürth.

Plus Die Brüder haben mit der "Biermösl Blosn" und ihrer Art von Volksmusik Erfolge gefeiert. Elf Jahre nach der Trennung der Gruppe sind alte Wunden neu aufgerissen.

Von Josef Karg

Ihre Texte waren grandios und sind von teils zeitloser Bedeutung: "Gott mit Dir, Du Land der BayWa / deutscher Dünger aus Phosphat ..." Es sind Zeilen wie diese, für die die Brüder Hans, Michael und Christoph Well als "Biermösl Blosn", wie sie sich in Anlehnung an ein Moor in ihrer Heimat – Günzlhofen in der Nähe von Fürstenfeldbruck – tauften, noch heute bekannt sind. Doch auf den Erfolg folgte ein Prozess der Entfremdung. Und Streit. Zuletzt wieder anlässlich einer Preisverleihung.

Vielleicht muss man sich zunächst die Geschichte der drei nochmals in Erinnerung rufen. Die Brüder waren jahrzehntelang das künstlerische Aushängeschild der auch sonst sehr musikalischen Großfamilie Well mit insgesamt 15 Kindern. Sie sangen und spielten gegen die Auswüchse der CSU-Herrschaft und gegen Größenwahn an. Sie waren sozusagen die Stimme des aufgeklärten Bayern. So wurde die Gruppe immer erfolgreicher, insbesondere als sie mit dem kongenialen Kabarettisten Gerhard Polt gemeinsame Sache machte. Christoph "Stofferl" Well, der Zweitjüngste, wurde zum musikalischen Mittelpunkt der "Blosn", Michael übernahm die Organisation und Hans verfasste den Großteil der Texte.

